Dendam Membara, Pria Ini Tusuk Pemuda di Citeureup Bogor hingga Tewas

BOGOR - Pemuda berinisial CN (22), tewas usai menjadi korban penusukan di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sudah ditangkap dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Citeureup AKP Ari Nugroho mengatakan, peristiwa pembunuhan itu terjadi sekira pukul 08.00 WIB pagi tadi. Berawal ketika korban yang selesai bekerja bercerita tentang masalah pribadinya dengan pelaku berinisial IR (20) kepada salah satu saksi.

"Lalu pelaku mengajak ketemu korban untuk membalas dendam. Karena, dulu korban dan pelaku sempat ribut karena masalah pacarnya korban," kata Ari dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

Korban menyanggupi bertemu dengan pelaku dengan memberitahukan posisinya. Tidak lama, pelaku dengan korban bertemu dan terjadi cekcok.

"Karena pelaku sudah emosi langsung mencekik korban dan korban memberontak dan terjadilah perkelahian," jelasnya.