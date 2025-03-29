Diduga Kelelahan, Pemudik Asal Tangerang Pingsan di Simpang Ciawi Bogor

BOGOR - Seorang pemudik berinisial DR (20), yang menggunakan sepeda motor pingsan di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Diduga, pemudik itu kelelahan dalam perjalanan menuju kampung halaman.

Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 08.45 WIB. Di mana, pemudik tersebut diketahui dari Tangerang hendak menuju Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

"Diduga mengalami kendala kesehatan saat antrean di traffic light," kata Agus, Sabtu (29/3/2025).

Tim Pospam yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pertolongan kepada korban. Korban ditandu menuju Pospam Ciawi untuk pertolongan.

"Korban dibawa menggunakan tandu ke dalam Pospam untuk pertolongan pertama," jelasnya.

Untuk lebih memastikan kondisi kesehatannya, pemudik tersebut dibawa ke RSUD Ciawi menggunakan mobil ambulans yang bersiaga.

"Sesegera mungkin korban dibawa dibawa ke RSUD Ciawi lebih lanjut langsung dalam penanganan medis. Ini wujud pelayanan prima kepada seluruh warga baik dari Bogor maupun luar Bogor," pungkasnya.



(Arief Setyadi )