Mobil Ringsek Usai Tabrak Barier Beton di Tol Japek

BEKASI - Kecelakaan tunggal terjadi di KM 11 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Sabtu (29/3/2025) sore. Di mana seunit mobil terbalik dan ringsek usai menabrak barier beton di ruas jalan tol.

Kainduk PJR Tol Jakarta-Cikampek, AKP Sandy Titah Nugraha menjelaskan peristiwa itu terjadi pada pukul 16.00 WIB. Mobil Toyota Avanza yang dikendarai MA melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi.

"Pengemudi datang dari arah Jakarta menuju Bekasi," kata Sandy saat dikonfirmasi.

Di lokasi kejadian, sopir diduga mengantuk hingga membuat kendaraannya oleng. Mobil itu pun tak bisa lagi dikuasainya hingga menabrak barier beton.

"Setiba di TKP menurut pengakuan pengemudi mengantuk lanjut oleng, out of control dan menabrak barier beton," ucap Sandy.

Tabrakan itu membuat mobil MA terbalik dan ringsek. Dua penumpang yang berada di dalam mobil pun mengalami luka ringan.

(Angkasa Yudhistira)