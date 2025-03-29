Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Beruntun di Karang Tengah, Diduga Sopir Taksi Online Ugal-ugalan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |18:26 WIB
Kecelakaan Beruntun di Karang Tengah, Diduga Sopir Taksi Online Ugal-ugalan
Kecelakaan Beruntun di Karang Tengah, Diduga Sopir Taksi Online Ugal-ugalan (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Karang Tengah, Tangerang, tepatnya di dekat pom bensin Shell sekira pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan video yang beredar di sosial media instagram, terlihat mobil bagian belakangnya hancur parah, serta beberapa motor yang berada di pinggir jalan akibat terlibat kecelakaan tersebut.

"Sebuah kecelakaan beruntun di Karang Tengah titik kenal dekat pom bensin Shell sekitar pukul 16.15 WIB," bunyi keterangan video yang diunggah akun instagram @kabarciledug, Sabtu (29/3/2025).

Salah satu warga mengaku melihat mobil taksi online yang menabrak orang-orang yang ada di depannya, namun tidak berhenti dan tetap ugal-ugalan.

"Mobil taksii onlen nabrak-nabrakin semua yang ada di depannya sehingga motor-motor dan mobil-mobil pada ketabrak, dan mobil pelaku itu gak berhenti teetep ngebut, warga-warfa pada ngejar di situ" kata salah satu warga yang mengirim pesan kesaksiannya melalui direct message (DM) instagram @kabarciledug.

Terlihat, tidak hanya mobil dan motor yang sudah hancur, ada juga salah satu korban dengan atribut ojek online (online) yang terduduk di pinggir jalan. Nampak pengendara ojol itu kesakitan karena kakinya terus mengeluarkan darah.

(Angkasa Yudhistira)

      
