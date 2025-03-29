Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelombang Pemudik di Jalur Kalimalang Mulai Berkurang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |21:25 WIB
Gelombang Pemudik di Jalur Kalimalang Mulai Berkurang
Gelombang Pemudik di Jalur Kalimalang Mulai Berkurang (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI -  Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Parwoto mengatakan gelombang pemudik yang melintasi Jalur Arteri Kalimalang arah Pantura, mulai berkurang pada, Sabtu (29/3/2025) malam WIB. Menurutnya puncak arus mudik 2025 sudah terjadi, Jumat 28 Maret 2025.

Berdasarkan pantauan Okezone di lapangan, sekira pukul 20.50 WIB, lalu lintas di persimpangan Mall Bekasi Cyber Park (BCP), ramai lancar. Namun, Makin malam, pemudik pemotor makin mendominasi.

Parwoto mengatakan H-2 lebaran memang intensitas kendaraan pemudik terus berkurang. Hal itu membuat situasi lalu lintas di persimpangan BCP cukup kondusif hingga malam hari ini.

"Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini, Sabtu, 29 Maret 2025, kami berada di persimpangan BCP, persimpangan antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kalimalang. H-2 lebaran untuk arus lalin, terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Pantura, berkurang,” kata Parwoto.

"Berkurang jauh dibandingkan H-4 maupun H-3 semalam. Untuk volume hari ini, kendaraan didominasi tetap masih roda dua. Namun, demikian berkurang jauh dibanding hari-hari kemarin," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
