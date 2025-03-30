Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Diimbau Tak Isi E-Toll di Gerbang Tol

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |00:36 WIB
Pemudik Diimbau Tak Isi E-Toll di Gerbang Tol
Pemudik Diimbau Tak Isi E-Toll di Gerbang Tol (Foto : Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Meski arus mudik semakin padat, masih ada saja pengemudi yang melakukan isi ulang saldo e-toll di gerbang tol

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang-Batang, Nasrullah mengimbau agar pengendara mempersiapkan saldo dari rumah agar transaksi lebih cepat.

“Kami mengimbau untuk mempercepat transaksi di gerbang, agar memastikan sebelum melakukan perjalanan saldo e-tollnya tercukupi,” kata Nasrullah di GT Kalikangkung, Semarang, Sabtu (29/3/2025).

Ia menegaskan pengisian saldo di gerbang justru memperlambat antrean. 

Menurut Nasrullah, fenomena pengisian saldo di gerbang masih sering terjadi. Namun, ia memastikan petugas Jasa Marga tetap bersiaga di lokasi untuk memfasilitasi top up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jalan Tol Arus Mudik Mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191489//hewan_peliharaan-rHjz_large.png
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243//jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191095//tol-Apcm_large.jpg
Ini Daftar Tol Fungsional dan Junction Palembang yang Dibuka Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158//jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189875//diskon_tarif_jalan_tol-Rn8z_large.jpg
4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement