Pemudik Diimbau Tak Isi E-Toll di Gerbang Tol

SEMARANG - Meski arus mudik semakin padat, masih ada saja pengemudi yang melakukan isi ulang saldo e-toll di gerbang tol.

Direktur Utama PT Jasamarga Semarang-Batang, Nasrullah mengimbau agar pengendara mempersiapkan saldo dari rumah agar transaksi lebih cepat.

“Kami mengimbau untuk mempercepat transaksi di gerbang, agar memastikan sebelum melakukan perjalanan saldo e-tollnya tercukupi,” kata Nasrullah di GT Kalikangkung, Semarang, Sabtu (29/3/2025).

Ia menegaskan pengisian saldo di gerbang justru memperlambat antrean.

Menurut Nasrullah, fenomena pengisian saldo di gerbang masih sering terjadi. Namun, ia memastikan petugas Jasa Marga tetap bersiaga di lokasi untuk memfasilitasi top up.