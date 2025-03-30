One Way KM 70-414 Kalikangkung Bakal Dihentikan Pukul 09.00 WIB

CIKAMPEK - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal memberhentikan rekayasa lalu lintas one way di KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama- KM 414 gerbang Tol Kalikangkung. One way dihentikan pada Minggu (30/3/2025) pukul 09.00 WIB.

"Besok kami jam 9 dengan pak Menteri (Perhubungan), dari Jasa Marga, dan Jasa Raharja, penutupan one way mudik nasional dilakukan di KM 70," kata Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

Volume lalu lintas menjadi alasan diberhentikannya penerapan one way. Menurutnya arus lalu lintas memasuki H-2 Idulfitri telah dipastikan lancar.

"Kita liat hari ini masih cukup lumayan, tapi sudah lancar ya. Maka dari itu pertimbangan dari Dirlantas Jabar, pertimbangan dari Dirlantas Jateng menyarankan untuk bisa ditutup. Karena kita memberi peluang (kendaraan) dari arah Trans Jawa," jelas dia.

Sebagai informasi, one way nasional di KM 70-414 diterapkan sejak Jumat (28/3) lalu. Penerapan one way dilakukan lantaran parameter kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama berjumlah 8.500 per jam.

(Angkasa Yudhistira)