Cegah Cuaca Ekstrem Saat Mudik, 2 Ton Garam Ditaburkan di Langit Jakarta-Jabar

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya untuk mencegah cuaca ekstrem pada saat puncak mudik Lebaran 2025. OMC kali ini dengan menaburkan total 2.000 Kg atau 2 Ton bahan semai NaCl atau garam food grade di langit Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan OMC wilayah Jawa Barat ini juga merupakan kolaborasi antara BNPB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pelaksanaan OMC dipusatkan dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

“Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, wilayah Provinsi Jawa Barat berpotensi terpapar hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada periode akhir dasarian III bulan Maret 2025, khususnya pada tanggal 28 Maret 2025,” kata Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (30/3/2025).

Aam mengatakan adapun wilayah yang berpotensi terpapar hujan lebat antara sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kab. Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, dan Kabupaten dan Kota Cirebon. Hujan diprakiraan akan turun pada siang hingga malam hari.

“Perlunya OMC dilakukan di wilayah Jawa Barat mengingat beberapa wilayah provinsi ini masih dalam masa transisi darurat pascabencana banjir dan longsor pada awal bulan Maret lalu. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat mengganggu kelancaran perjalanan para pemudik,” katanya.

Sorti pertama penerbangan OMC BNPB telah dilaksanakan pada Jumat (28/3) dini hari pukul 01.19 WIB. Operasi didukung satu unit armada carravan PK-SNM. Sebanyak 1.000 kilogram natrium klorida (NaCl) disemai di wilayah Perairan Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya untuk mengurangi supply massa udara yang berpotensi menambah curah hujan di jalur Mudik Selatan.