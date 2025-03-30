Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Waspadai Macet di Objek Wisata dan Jalur Arteri Saat Arus Balik Lebaran 2025

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |08:23 WIB
Polisi Waspadai Macet di Objek Wisata dan Jalur Arteri Saat Arus Balik Lebaran 2025
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Foto: Okezone/jonathan.
A
A
A

CIKAMPEK - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menghentikan rekayasa lalu lintas One Way pada periode mudik Lebaran 2025. Kini polisi akan mengatur sejumlah skema dalam rangka menghadapi arus balik pemudik.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut dalam menghadapi arus balik polisi juga akan berfokus di jalur non-tol (arteri) dan lokasi objek wisata. Agus menyebut akan ada pergerakan masyarakat menuju tempat tamasya bersamaan dengan momen arus balik.

"Jadi ketika dilakukan one way (saat arus balik) beban non-tol ini kan harus dikelola dengan baik, baik itu di jalan provinsi, termasuk juga nanti pada saat arus balik H+ sekian setelah lebaran itu juga jalur yang menuju wisata menjadi perhatian," kata Agus di KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (30/3/2025). 

Rekayasa lalu lintas seperti contraflow hingga one way juga telah disiapkan untuk menghadapi arus balik. Tak hanya itu, Agus juga menyebut pihaknya telah memetakan sejumlah pengalihan arus.

Khusus untuk arus balik, one way nasional akan diterapkan jika kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung berjumlah 3.200 setiap jamnya. 

"Jadi parameter itulah yang menjadi langkah untuk membuat keputusan Contra flow atau one way dan bahkan alih arus nanti kita berlakukan," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129728/ilustrasi_jalan_tol-Ye8p_large.jpg
Kendaraan Balik ke Jabotabek dari Transjawa dan Bandung Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129053/one_way_diberhentikan-mt3d_large.jpg
One Way Nasional Diberhentikan, Lalin Tol Kalikangkung hingga Cikampek Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128887/deputi_bidang_koordinasi_kamtibmas_kemenko_polkam_apresiasi_semua_aparat_keamanan-vZoH_large.jpg
Arus Balik Mulai Menurun, Kemenko Polkam Apresiasi Pengamanan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128883/ilustrasi_arus_balik_di_jalan_tol-2dMB_large.jpg
1,4 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek Jelang Berakhirnya Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/338/3128868/ilustrasi_mudik-WMN0_large.jpg
Libur Lebaran Berakhir, Penumpang di Pulo Gebang Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128817/penampakan_macet_parah_jalur_pantura-a6ch_large.jpg
Penampakan Macet Parah 15 KM Jalur Pantura, Didominasi Pemudik Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement