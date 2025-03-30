Polisi Waspadai Macet di Objek Wisata dan Jalur Arteri Saat Arus Balik Lebaran 2025

CIKAMPEK - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menghentikan rekayasa lalu lintas One Way pada periode mudik Lebaran 2025. Kini polisi akan mengatur sejumlah skema dalam rangka menghadapi arus balik pemudik.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut dalam menghadapi arus balik polisi juga akan berfokus di jalur non-tol (arteri) dan lokasi objek wisata. Agus menyebut akan ada pergerakan masyarakat menuju tempat tamasya bersamaan dengan momen arus balik.

"Jadi ketika dilakukan one way (saat arus balik) beban non-tol ini kan harus dikelola dengan baik, baik itu di jalan provinsi, termasuk juga nanti pada saat arus balik H+ sekian setelah lebaran itu juga jalur yang menuju wisata menjadi perhatian," kata Agus di KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (30/3/2025).

Rekayasa lalu lintas seperti contraflow hingga one way juga telah disiapkan untuk menghadapi arus balik. Tak hanya itu, Agus juga menyebut pihaknya telah memetakan sejumlah pengalihan arus.

Khusus untuk arus balik, one way nasional akan diterapkan jika kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung berjumlah 3.200 setiap jamnya.

"Jadi parameter itulah yang menjadi langkah untuk membuat keputusan Contra flow atau one way dan bahkan alih arus nanti kita berlakukan," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)