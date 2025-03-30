Usai Salat Id di Istiqlal, Prabowo Open House Istana Bareng Rakyat hingga Pejabat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan Salat Idul Fitri (Id) 1 Syawal 1446 Hijriah/2025 Masehi di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada, Senin 31 Maret 2025. Setelah itu dilanjutkan dengan menggelar acara Open House di Istana.

“Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan resminya, Minggu (30/3/2025).

Yusuf mengatakan selesai melaksanakan Salat Id, Prabowo langsung menuju ke Istana Merdeka untuk melaksanakan Open House 'Gelar Griya'. Acara silaturahmi ini akan dihadiri pejabat negara, Duta Besar negara sahabat hingga masyarakat umum.

“Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat dan masyarakat umum,” ujar Yusuf.

Selain itu, kata Yusuf, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri.

“Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat,” tutupnya.

(Puteranegara Batubara)