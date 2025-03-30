Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fakta Puncak Arus Mudik Lebaran: 1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta-Angka Kecelakaan Menurun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |09:49 WIB
Fakta Puncak Arus Mudik Lebaran: 1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta-Angka Kecelakaan Menurun
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa puncak arus mudik yang diprediksi H-3 Lebaran atau Jumat, 28 Maret 2025, sesuai dengan prediksi. Ia pun mengatakan, sebanyak 1,4 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta.

“Puncak arus mudik ini kami jelaskan ya, jadi kendaraan yang meninggalkan Jakarta sampai H-3 itu 1.438.380. Ini yang meninggalkan Jakarta, baik ke arah timur dan arah barat,” kata Agus, Minggu (30/3/2025). 

Agus menjelaskan, puncak arus mudik yang terjadi pada H-3 Lebaran itu pun sudah sesuai dengan prediksi. Disampaikan Agus, kendaraan yang meninggalkan Jakarta lebih banyak terjadi pada H-3 Lebaran dibandingkan pada H-2 Lebaran.

"Puncak arusnya yang meninggalkan dari Jakarta, puncak arus mudiknya adalah H-3 itu 228.383, dibandingkan H-2, 224.074. Jadi arus mudik tahun ini adalah H-3 sesuai dengan prediksi," ujarnya.

Di sisi lain, Agus menerangkan, untuk angka kecelakaan mengalami penurunan sebesar 34 persen. “Untuk (angka) kecelakaan turun, turun 34 persen. Baik itu jumlah kecelakaan, maupun juga fatalitas beban kecelakaan,” jelasnya.

Meski begitu, mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengimbau agar para pemudik untuk terus meningkatkan kewaspadaan saat melakukan perjalanan.

(Puteranegara Batubara)

      
