HOME NEWS NASIONAL

One Way Nasional Arus Mudik Lebaran 2025 Resmi Dihentikan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |10:57 WIB
One Way Nasional Arus Mudik Lebaran 2025 Resmi Dihentikan
One Way Nasional Resmi DIhentikan. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Korlantas Polri resmi mencabut rekayasa lalu lintas One Way nasional dari Km 70 gerbang Tol Cikampek Utama hingga Km 414 Kalikangkung.

Pencabutan satu arah itu dilakukan di Kilometer 71 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, Minggu (30/3/2025). Pencabutan One Way nasional ditandai dengan flag off oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Dari tayangan SindoNews TV, tampak kendaraan dari arah timur melintas menuju arah barat tepatnya ke arah gerbang Tol Cikampek Utama. Terlihat pula sejumlah mobil patroli mengawal kendaraan dari arah timur yang menuju Gerbang Tol Cikampek Utama.

“Kami sampaikan bahwa One Way Mudik selama tiga hari, hari ini sudah ditutup di closing oleh pak Menteri Perhubungan. Kami laporkan saat ini traffic sangat terkendali dan lancar,” kata Agus.

1,4 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Sebelumnya, Agus menyebutkan bahwa puncak arus mudik yang diprediksi H-3 lebaran atau Jumat (28/3) kemarin sesuai prediksi. Ia pun mengatakan, sebanyak 1,4 juta kendaraan meninggalkan Jakarta.

“Puncak arus mudik ini kami jelaskan ya, jadi kendaraan yang meninggalkan jakarta sampai H-3 itu 1.438.380, ini yang meninggalkan Jakarta, baik ke arah timur dan arah barat,” ujar Agus.

 

