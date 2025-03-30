Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Open House di Istana, Undang Mantan Presiden hingga Ketum Parpol

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:02 WIB
Prabowo Open House di Istana, Undang Mantan Presiden hingga Ketum Parpol
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istana pastikan mantan Presiden dan Wakil Presiden, Tokoh Nasional, hingga Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) diundang untuk menghadiri open house atau gelar griya saat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 31 Maret 2025. 

"Kami juga mengundang Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para Tokoh Nasional. Termasuk Para Ketum Parpol," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (30/3/2025).

Yusuf pun mengungkapan gelar griya direncanakan akan dilaksanakan setelah Presiden Prabowo melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
