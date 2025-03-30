Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,4 di Banda Aceh, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Seulimeum

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:06 WIB
Gempa M5,4 di Banda Aceh, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Seulimeum
Gempa Banda Aceh (foto: freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa M5,4 di Banda Aceh, Minggu 30 Maret 2025 pukul 09.58.35 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,55° LU ; 95,47° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 16 km arah Timurlaut Banda Aceh, Aceh pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Seulimeum," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal).

 

