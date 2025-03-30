Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,4 di Banda Aceh, BNPB Klaim Tak Ada Korban Jiwa dan Kerusakan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:37 WIB
Gempa M5,4 di Banda Aceh, BNPB Klaim Tak Ada Korban Jiwa dan Kerusakan
Gempa Banda Aceh (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan M5,4 mengguncang Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Minggu (30/3) pukul 09.58 waktu setempat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 kilometer dengan parameter 5,63 Lintang Utara (LU) dan 95,47 Bujur Timur (BT). Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

"Gempa dirasakan kuat selama 2 - 3 detik di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil kajian semetara, tidak ada korban jiwa dan hingga rilis ini diturunkan belum ada laporan kerusakan akibat kejadian ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (30/3/2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh melakukan monitoring pascagempa serta mengimbau warga setempat untuk selalu waspada terhadap potensi gempa susulan dan mengikuti informasi maupun instruksi dari pihak berwenang terkait dengan langkah kedaruratan bencana.

BNPB turut mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk waspada dan siap siaga terhadap potensi bencana gempabumi yang dapat terjadi kapan saja. 

"Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik, ketika gempa terjadi dapat berlindung di bawah meja yang kuat, menghindari material kaca, melakukan evakuasi ke luar rumah atau lapangan terbuka ketika gempa telah berhenti," imbaunya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Banda Aceh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309//gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193284//cuaca_jabodetabek-IGOv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement