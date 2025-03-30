Pasca Ditutupnya One Way Nasional, Menhub Imbau Masyarakat Kembali Lebih Awal

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pelaksanaan one way nasional dari Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Kalikangkung Semarang, resmi ditutup mulai Pukul 09.00 WIB, Minggu (30/3). Kini pihaknya tengah mempersiapkan arus balik lebaran 2025.

"Secara resmi sesuai dengan rencana, kami menutup pelaksanaan One Way Nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran," kata Menhub di Cikampek, Minggu (30/3/2025).

Bedasarkan pengamatannya, pelaksanaan arus mudik Lebaran kali ini berjalan lancar, di mana puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025 atau H-3 Idul Fitri. Dengan kelancaran ini pun, dirinya mengapresiasi pihak-pihak yang menyukseskan jalannya arus mudik.

"Alhamdulillah jika kita melihat pelaksanaan arus mudik lebaran, berjalan dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi semua stakeholder yang bekerja sama dalam menyukseskan arus mudik Lebaran, khususnya pihak kepolisian yang telah melakukan inovasi dengan oneway lokal," ujarnya.

"Apa yang dilakukan oleh Polri, itu berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas dengan sangat signifikan, sehingga masyarakat bisa menikmati perjalanan dengan lancar aman dan selamat," imbuhnya.