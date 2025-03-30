Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Pengamanan dan Kendaraan Taktis Dipersiapkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |13:00 WIB
Prabowo Akan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Pengamanan dan Kendaraan Taktis Dipersiapkan
Masjid Istiqlal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masjid Istiqlal, Jakarta telah bersiap untuk mempersiapkan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal.

Dari pantauan iNews Media Group, tampak pengamanan VVIP dipersiapkan di Masjid Istiqlal diantaranya terlihat ada dua mobil taktis. Selain itu, terlihat sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga terlihat melakukan screening area salat utama.

Tampak juga tenda dengan dilapisi kain merah putih tampak terpasang di halaman depan Masjid Istiqlal. Selanjutnya, terlihat juga Boogie Car khusus untuk VVIP juga telah dipersiapkan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Jakarta.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Yusuf dalam keterangan resminya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193147//menkeu_purbaya-2sru_large.jpeg
Prabowo Batal Buka Perdagangan Bursa 2026, Purbaya: Presiden Lagi di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193119//prabowo-0edK_large.jpg
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097//prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193095//prabowo-4hY3_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193069//prabowo_subianto-vR6J_large.jpg
600 Huntara di Aceh Dibangun dalam Waktu 8 Hari, Prabowo: Kewajiban Kita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement