Prabowo Akan Salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Pengamanan dan Kendaraan Taktis Dipersiapkan

JAKARTA - Masjid Istiqlal, Jakarta telah bersiap untuk mempersiapkan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada Senin, 31 Maret 2025. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal.

Dari pantauan iNews Media Group, tampak pengamanan VVIP dipersiapkan di Masjid Istiqlal diantaranya terlihat ada dua mobil taktis. Selain itu, terlihat sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga terlihat melakukan screening area salat utama.

Tampak juga tenda dengan dilapisi kain merah putih tampak terpasang di halaman depan Masjid Istiqlal. Selanjutnya, terlihat juga Boogie Car khusus untuk VVIP juga telah dipersiapkan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal, Jakarta.

"Presiden Prabowo Subianto direncanakan melaksanakan Salat Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta," kata Yusuf dalam keterangan resminya.