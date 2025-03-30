Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Gerak Cepat Temukan Orang Hilang yang Viral di Medsos

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |13:32 WIB
Polri Gerak Cepat Temukan Orang Hilang yang Viral di Medsos. Foto: Dok IST.
Polri Gerak Cepat Temukan Orang Hilang yang Viral di Medsos. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Polri bergerak cepat menangani laporan orang hilang di wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim). Bahkan, sosok perempuan yang dilaporkan hilang itu sudah ditemukan.

Tim gabungan Polrestabes Surabaya dan Polres Sumenep yang langsung bergerak cepat menemukan sosok perempuan tersebut di wilayah Sumenep. 

Saat ini, perempuan yang dilaporkan hilang tersebut dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Laporan orang hilang ini sempat viral di medsos X. Peristiwa ini juga telah dilaporkan secara resmi ke Polrestabes Surabaya. 

Adapun dalam laporan itu, peristiwa ini bermula ketika sang ibu tidak menemukan anaknya di rumahnya. Saat menanyakan ke pihak keamanan setempat perempuan itu terlihat dijemput oleh ojek online. 

Kemudian berdasarkan keterangan saksi, korban NM dijemput oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor.

(Puteranegara Batubara)

      
