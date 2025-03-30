Menhub Apresiasi Terobosan Kapolri dan Jajaran Terkait Kesiapan Mudik Lebaran yang Aman dan Lancar

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran atas penerapan One Way lokal sebelum melaksanakan One Way nasional yang dilakukan pada momen mudik Lebaran tahun ini.

Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri atas kebijakan dan langkah-langkah terobosan dalam mempersiapkan angkutan mudik lebaran yang aman dan lancar.

"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian, bapak Kapolri, Pak Kakorlantas beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan angkutan lebaran 2025 secara baik,kata Menhub di Command Center KM 29 Korlantas Polri, Cikampek, Sabtu (30/3/2025)

Saya sangat menghargai mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Pak Kakorlantas beserta jajaran yang selalu bersikap dinamis di lapangan," tambahnya.

Selain itu, Kakorlantas mengatakan bahwa rencana pencabutan one way dilakukan pada pukul 09.00 WIB di KM 70 Tol Cikatama dan akan dilakukan clearance atau pembersihan jalur terlebih dahulu.

"Besok kami jam 9 dengan Pak Menteri dari Jasa Marga dan Jasa Raharja, penutupan one way mudik nasional dilakukan di KM 70," tutur Kakorlantas.

"Kita lihat hari ini masih cukup lumayan tapi sudah lancar ya. Maka dari itu pertimbangan dari Dirlantas Jabar, pertimbangan dari Dirlantas Jateng menyarankan untuk bisa memberi peluang hari ini untuk ke arah trans jawa," sambungnya.