INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 38 Jenderal Baru Polri, Ini Daftar Lengkapnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |14:30 WIB
Kapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 38 Jenderal Baru Polri, Ini Daftar Lengkapnya
Upacara Kenaikan Pangkat Polri. Foto: Dok Polri.
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) Polri, yang digelar di Rupatama, Minggu (30/3/2025). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 38 personel Pati Polri resmi naik pangkat, dengan rincian dua personel naik menjadi Komisaris Jenderal (Komjen), 10 menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), dan 26 menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Ini daftar lengkap 38 Jenderal Polri yang baru pecah bintang; 

- Naik pangkat ke Komjen;

1. Komjen Pol Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H.

2. Komjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.

- Naik pangkat ke Irjen;

3. Irjen Pol Edfrie R. Maith, S.I.K.

4. Irjen Pol Drs. Agus Salim

5. Irjen Pol Anggoro Sukartono, S.I.K.

6. Irjen Pol Drs. Aries Syarief Hidayat, M.M.

7. Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., M.Si.

8. Irjen Pol Kristiyono, S.I.K., M.Si.

9. Irjen Pol Mardiyono, S.I.K., M.Si.

10. Irjen Pol Mukti Juharsa, S.I.K., M.H.

11. Irjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si.

12. Irjen Pol Drs. Ruslan Aspan

- Naik pangkat ke Brigjen;

13. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan, S.I.K., S.H., M.H.

14. Brigjen Pol Hery Wiyanto, S.H.

15. Brigjen Pol Sunarto

16. Brigjen Pol Novri Turangga Effendy, S.H., S.I.K., M.H., M.Si.

17. Brigjen Pol Esmed Eryadi, S.H., S.I.K., M.M.

18. Brigjen Pol Diki Budiman, S.I.K., M.H.

19. Brigjen Pol Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos., S.I.K., M.H., M.Han.

20. Brigjen Pol Budi Satria Wiguna, S.I.K., M.M.

21. Brigjen Pol Julisa Kusumowardono, S.I.K., M.Si.

22. Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, S.I.K.

23. Brigjen Pol Boro Windu Danandito, S.I.K., M.A.P.

24. Brigjen Pol Drs. Edi Ciptianto, M.Si.

25. Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H.

 

