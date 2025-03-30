Besok, 38 Tahanan Laksanakan Salat Id di Masjid KPK, Layanan Kunjungan Dibuka Pukul 09.00 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar salat Idulfitri 1446 H di Masjid KPK gedung Merah Putih pada, Senin (31/3/2025). Dari 49 tahanan kasus korupsi, sebanyak 38 orang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

"Saat ini tercatat sejumlah 38 orang tahanan yang akan merayakan hari raya Idul Fitri ini, dari total 49 tahanan KPK," ucap Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

Lebih lanjut, Budi merincikan dari 49 orang, 22 orang merupakan tahanan di Rutan cabang KPK gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1. Dia menyampaikan pelaksanaan salat Idulfitri ini akan dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"Penyelenggaraan sholat Idul Fitri ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, termasuk dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya," katanya.

Selain itu, KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai. Layanan pengiriman makan itu telah ditentukan jamnya mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

"Kemudian untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pkl. 09.00 s.d. 12.00 WIB," pungkasnya.



(Awaludin)