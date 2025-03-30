Prabowo dan Gibran Bakal Sholat Idulfitri di Istiqlal Bersama Ratusan Ribu Warga Besok

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu menyampaikan bahwa presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Istiqlal. Keduanya pun baru pertama kali salat Idulfitri di Istiqlal dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Momentum itu diharapkan bisa menjadi suasana yang baik dalam pelaksanaan salat Idulfitri tahun ini.

"Teman-teman sekalian kita berharap bahwa dengan kehadiran Bapak Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran itu akan memberikan suasana tersendiri dalam penyelenggaraan sholat Idulfitri kali ini," ujar Ismail dalam konferensi pers di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (30/3/2025).

Di sisi lain dia menyampaikan bahwa, setiap tahunnya animo masyarakat sangat luar bisa dalam melaksanakan salat Idulfitri di masjid Istiqlal. Tempat ibadah ini pun siap menampung ratusan ribu jemaah besok.

"Bisa menampung sampai 100 sampai 150 ribu jamaah mulai dari atas sampai ke bawah," tuturnya.

Selain Presiden dan Wakilnya, pelaksanaan salat Idulfitri di Istiqlal juga akan dihadiri 20 duta besar negara sahabat dan sejumlah menteri kabinet Merah Putih.

"Ada 20 duta Besar Negara Sahabat dan ada 28 tingkat Menteri dan Wakil Menteri yang akan hadir kesini bersama dengan keluarganya dan tambah dengan undangan-undangan tamu-tamu pihak-pihak lainnya yang kami sebar sekitar 400 undangan," ucapnya.