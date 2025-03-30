Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Malam Takbiran, Masih Banyak Pemudik Terjebak di Pantura Cirebon

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |20:39 WIB
Malam Takbiran, Masih Banyak Pemudik Terjebak di Pantura Cirebon
Pantura Cirebon
CIREBON - Pada H-1 Lebaran 2025 atau Minggu (31/3/2025) malam ini, masih banyak pemudik yang terjebak di dalam perjalanan menuju kampung halamannya, khususnya di kawasan Pantura Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan pada Minggu (31/3/2025) malam sekira pukul 19.00 WIB, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, tepatnya di kawasan Weru, Cirebon, Jawa Barat tampak ramai lancar. Baik dari arah Jakarta menuju Brebes, Jawa Tengah, maupun dari arah Brebes, Jawa Tengah menuju Jakarta.

Masih terpantau banyak pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon di H-1 menjelang Lebaran 2025 ini. Meskipun jumlahnya tak begitu signifikan jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya.

Tak ada kemacetan di jalur Pantura Cirebon, kemacetan hanya terjadi di kawasan Kota Cirebon, tepatnya di sekitar Alun-Alun Kejaksan Kota Cirebon. Sebabnya, aktivitas masyarakat di kota cukup tinggi pada malam menjelang Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025 esok.

Meski tak begitu signifikan, para pemudik masih cukup banyak terlihat. Para pemudik tersebut masih didominasi oleh sepeda motor, disusul mobil pribadi, sedangkan kendaraan berat seperti truk dan bus tak banyak yang melintas.

