INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Berkekuatan 7,1 Magnitudo di Tonga Islands, BMKG Buka Suara soal Potensi Tsunami

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |22:32 WIB
Gempa Berkekuatan 7,1 Magnitudo di Tonga Islands, BMKG Buka Suara soal Potensi Tsunami
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Gempa Bumi terjadi di Tonga Islands Region pada hari Minggu (30/3/2025) pukul 19:18:47 WIB. Gempa ini berkekuatan 7,1 Magnitudo.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M7,1 dengan episenter terletak pada koordinat 20.47° LS ; 173.64° BB pada kedalaman 34 km," kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya.

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, kata dia, gempabumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Subduksi Lempeng Pasifik. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault).

"Hingga saat ini, berdasarkan hasil pemodelan tsunami dan analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempabumi tersebut tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Tonga Islands gempa
Telusuri berita news lainnya
