Sejumlah Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ Arah Cikampek

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di KM 17 Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ), Bekasi Timur pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 05.22 WIB. Peristiwa ini disampaikan melalui akun X, @PTJASAMARGA.

Kendaraan yang tengah mengarah ke Cikampek terlibat kecelakaan di lajur kiri. Saat kecelakaan petugas pun langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan.

"05.22 WIB #Kecelakaan_Jalan_Layang_MBZ Bekasi Timur KM 17+600 arah Cikampek terjadi kecelakaan beruntun di lajur kiri, dalam penanganan petugas," tulis keterangan @PTJASAMARGA, sebagaimana dilansir Okezone.

Penanganan kecelakaan selesai dilakukan petugas sekitar pukul 05.54 WIB.

"05.54 WIB #Kecelakaan_Jalan_Layang_MBZ Bekasi Timur KM 17+600 arah Cikampek, SELESAI penanganan," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)