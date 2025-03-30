Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR, 3 Orang Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |09:27 WIB
Mobil Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR, 3 Orang Tewas
Ilustrasi Kecelakaan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan yang melibatkan mobil Hyundai Ioniq dengan sebuah truk terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), tepatnya di dekat KM 5+200, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, tiga orang tewas dan tiga lainnya terluka.

“Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Joko menerangkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, malam sekira pukul 19.00 WIB. Nahas, si pengendara Ioniq menjadi salah satu korban tewas dalam insiden tersebut. 

“Tiga korban luka berinisial MA (52), S (70) dan AM (42). Sedangkan korban tewas tiga orang yakni KI  (33) pengemudi Hyundai, R (44) dan SU (40),” ujar Joko.

Joko menambahkan, kecelakaan listrik itu bermula saat mobil Ioniq yang dikendarai KI melaju di Tol Jakarta Lingkar Barat (JLB) dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian, kendaraan tersebut menabrak sebuah truk yang sedang mogok di bahu jalan, akibat mengalami kendala.

“Sesampainya di dekat KM 05.200 Wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, menabrak kendaraan light truk Mitsubishi Nopol BN-8963-WO yang berhenti di lajur 1 sedang memperbaiki as roda belakang patah,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement