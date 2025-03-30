Mobil Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR, 3 Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan yang melibatkan mobil Hyundai Ioniq dengan sebuah truk terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), tepatnya di dekat KM 5+200, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, tiga orang tewas dan tiga lainnya terluka.

“Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Joko menerangkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Sabtu, 29 Maret 2025, malam sekira pukul 19.00 WIB. Nahas, si pengendara Ioniq menjadi salah satu korban tewas dalam insiden tersebut.

“Tiga korban luka berinisial MA (52), S (70) dan AM (42). Sedangkan korban tewas tiga orang yakni KI (33) pengemudi Hyundai, R (44) dan SU (40),” ujar Joko.

Joko menambahkan, kecelakaan listrik itu bermula saat mobil Ioniq yang dikendarai KI melaju di Tol Jakarta Lingkar Barat (JLB) dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian, kendaraan tersebut menabrak sebuah truk yang sedang mogok di bahu jalan, akibat mengalami kendala.

“Sesampainya di dekat KM 05.200 Wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, menabrak kendaraan light truk Mitsubishi Nopol BN-8963-WO yang berhenti di lajur 1 sedang memperbaiki as roda belakang patah,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)