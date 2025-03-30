Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Stasiun Gambir Masih Dipadati Pemudik di H-1 Lebaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |10:28 WIB
Stasiun Gambir Masih Dipadati Pemudik di H-1 Lebaran
Situasi Arus Mudik di Stasiun Gambir Jelang Lebaran. Foto: Okezone/Fadli.
JAKARTA - Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjadi salah satu lokasi yang masih dipadati pemudik Lebaran 2025. Mereka melakukan perjalanan ke sejumlah lokasi tujuan, di antaranya Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Stasiun Gambir sendiri melayani perjalanan kereta eksekutif dengan tujuan favorit, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kendati begitu, kondisi ini tak membuat stasiun ini sepi dari pemudik yang ingin pergi ke kampung halaman.

Berdasarkan pantauan Okezone di Stasiun Gambir, sejak pukul 09.00 WIB, Minggu (30/3/2025), area tunggu Hall Selatan sebelum masuk ke peron sudah dipadati pemudik. Sebagian besar mereka bepergian bersama keluarga.

"Ramai pemudik di Stasiun Gambir biasanya pagi, sekitar jam 7-an. Semakin siang semakin landai. Nanti ramai lagi biasanya setelah buka puasa atau habis Magrib," kata salah satu petugas KAI yang berjaga kepada Okezone. 

Untuk destinasi favorit dari Stasiun Gambir, petugas tersebut mengatakan sebagian besar menuju ke Jawa Timur, atau tepatnya ke Surabaya. Lalu sisanya merata ke sejumlah kota yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
