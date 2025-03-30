Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitas 3 Korban Tewas Kecelakaan Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |10:49 WIB
Identitas 3 Korban Tewas Kecelakaan Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR
Ilustrasi Mayat Korban Kecelakaan. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil Hyundai Ioniq menabrak truk mogok yang sedang parkir di bahur jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), tepatnya di dekat KM 5+200, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden itu juga menyebabkan korban luka-luka. 

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengungkapkan bahwa, selain tiga orang meninggal dunia, tiga orang lainnya mengalami luka-luka.

“Tiga korban luka berinisial MA (52), S (50) dan AM (42). Sedangkan korban tewas tiga orang yakni KI (33) pengemudi Hyundai, R (44) dan SU (40),” kata Joko saat dikonfirmasi, Minggu (30/3/2025).

Joko menerangkan, kejadian bermula saat mobil listrik Ioniq yang dikendarai KI (33) melaju di Tol Jakarta Lingkar Barat (JLB) dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian, mobil tersebut menabrak sebuah truk yang berhenti di bahu jalan akibat mengalami kendala.

“Sesampainya didekat KM 05.200 Wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, menabrak kendaraan light truk Mitsubishi Nopol BN-8963-WO yang berhenti di lajur 1 sedang memperbaiki as roda belakang patah,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini korban tewas sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Sementara korban luka, juga sudah di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

Berikut daftar korban tewas dan luka:

 

