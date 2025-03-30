Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kecelakaan Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |11:13 WIB
Kronologi Kecelakaan Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tiga orang tewas akibat mobil Hyundai Ioniq menabrak sebuah truk di Tol Jakarta Lingkar Barat, tepatnya di KM 5+200, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyebutkan, mobil tersebut menabrak truk yang tengah berhenti dan sedang memperbaiki as roda yang patah.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 29 Maret 2025 malam sekira pukul 19.00 WIB. 

Kejadian bermula saat mobil Ioniq yang dikendarai KI (33) melaju di Tol Jakarta Lingkar Barat (JLB) dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian, mobil tersebut menabrak sebuah truk yang berhenti di bahu jalan akibat mengalami kendala.

“Sesampainya didekat KM 05.200 wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, menabrak kendaraan light truk Mitsubishi Nopol BN-8963-WO yang berhenti di lajur 1 sedang memperbaiki as roda belakang patah,” kata Joko kepada wartawan Minggu (30/3/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement