Kronologi Kecelakaan Ioniq Tabrak Truk Mogok di Tol JORR

JAKARTA - Tiga orang tewas akibat mobil Hyundai Ioniq menabrak sebuah truk di Tol Jakarta Lingkar Barat, tepatnya di KM 5+200, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyebutkan, mobil tersebut menabrak truk yang tengah berhenti dan sedang memperbaiki as roda yang patah.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Sabtu 29 Maret 2025 malam sekira pukul 19.00 WIB.

Kejadian bermula saat mobil Ioniq yang dikendarai KI (33) melaju di Tol Jakarta Lingkar Barat (JLB) dari arah utara menuju ke selatan. Kemudian, mobil tersebut menabrak sebuah truk yang berhenti di bahu jalan akibat mengalami kendala.

“Sesampainya didekat KM 05.200 wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, menabrak kendaraan light truk Mitsubishi Nopol BN-8963-WO yang berhenti di lajur 1 sedang memperbaiki as roda belakang patah,” kata Joko kepada wartawan Minggu (30/3/2025).