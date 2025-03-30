Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolres Pelabuhan Tj Priok Cek Pos Mudik, Apresiasi Personel hingga Beri Instruksi Penting

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |13:54 WIB
Kapolres Pelabuhan Tj Priok Cek Pos Mudik, Apresiasi Personel hingga Beri Instruksi Penting
Kapolres Pelabuhan Tj Priok Cek Pos Mudik Lebaran 2025. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok dan pengurus Bhayangkari, serta sejumlah Pejabat Utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan kegiatan pemberian bingkisan kepada personel yang bertugas di Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. 

Hal ini, sebagai bagian dari upaya pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 H dengan menggunakan Kapal laut.

"Kami dari Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Bhayangkari melaksanakan kegiatan memberikan bingkisan kepada personel Polri dan Instansi terkait yang bertugas di Pos PAM dan Pos Yan yang terletak di Terminal Nusantara Pura Pelni Pelabuhan Tanjung Priok, Dermaga Dishub Kali Adem Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Muara Baru, Pos 9, NPCT1 Pelabuhan Kali Baru," kata  Martuasah H. Tobing, Minggu (30/3/2025).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi dari pimpinan Polres Pelabuhan Tanjung Priok kepada personel yang tengah bertugas di lapangan, menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran arus mudik Lebaran. 

Kapolres juga menekankan pentingnya peran anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama periode mudik.

 

