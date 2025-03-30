Kondisi Jakarta Ditinggal Pemudik: Lalin Lancar Ditemani Langit Biru Cerah

JAKARTA - Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025, lalu lintas di Jakarta lancar. Ruas jalan di wilayah Ibu Kota terpantau lengang semenjak ditinggal para pemudik.

Berdasarkan pantauan Okezone, mulai dari Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (30/3/2025), lalu lintas yang mengarah Sudirman-Thamrin atau tepatnya Mal Sarinah, terlihat ramai lancar.

Tidak terlihat adanya kepadatan atau kemacetan di wilayah tersebut. Sementara itu, arus lalu lintas mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang mengarah Blok M juga terpantau ramai lancar.

Tak ada terlihat kemacetan di wilayah tersebut. Meski cuaca panas, langit biru terlihat menghiasi Jakarta yang menyisakan ‘pemain inti’ atau orang-orang yang tidak mudik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 jatuh pada 31 Maret 2025. Penetapan ini diputuskan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag).



