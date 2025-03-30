Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terdampak Asap Kebakaran Gudang Limbah Plastik, Runway 3 Bandara Soetta Ditutup Sementara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |16:31 WIB
Terdampak Asap Kebakaran Gudang Limbah Plastik, Runway 3 Bandara Soetta Ditutup Sementara
Kasus Kebakaran (foto: Freepik)
TANGERANG - Kebakaran terjadi di salah satu gudang penampungan limbah plastik Jalan Raya Belimbing, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat dari kebakaran tersebut, pihak Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menutup runway 3 untuk sementara.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak AirNav, untuk sementara waktu menutup Runway 3 yang terkena dampak kepulan asap sebagai langkah mitigasi,” kata Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3/2025).

Holik menjelaskan, keputusan ini diambil untuk menjaga keselamatan penerbangan serta memastikan operasional di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan baik.

Dia menerangkan, kebakaran itu terjadi sejak pukul 14.30 WIB. Holik mengatakan operasional penerbangan tetap terkendali.

“Sebagai langkah respons cepat, tim Domestic Fire Station (DFS) telah diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar area bandara tetap aman. Tim operasional juga terus melakukan pemantauan intensif guna memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap penerbangan,” jelas dia.

Sebelumnya, peristiwa kebakaran itu beredar di media sosial pada Minggu (30/3/2025). Dari video yang beredar, terlihat asap hitam membubung tinggi. 

(Awaludin)

      
