HOME NEWS NASIONAL

Khutbah Idulfitri 1446 H di Masjid Istiqlal, Ingatkan Solidaritas dan Kebersamaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |07:55 WIB
Khutbah Idulfitri 1446 H di Masjid Istiqlal, Ingatkan Solidaritas dan Kebersamaan
Khotbah di Masjid Istiqlal
A
A
A

JAKARTA - Ribuan jamaah memadati Masjid Istiqlal, Jakarta, untuk melaksanakan Salat Idulfitri 1446 Hijriyah pada Senin, 31 Maret 2025. Salat Ied di Masjid Istiqlal kali ini juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pada pelaksanaan salat Ied kali ini, yang bertindak menjadi khatib yakni Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. KH. Ahmad Tholabi. Dalam khutbahnya, Prof Tholabi menekankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila.

Prof Tholabi menyampaikan bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial yang ditanamkan selama Ramadan harus terus dijaga. Data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Indonesia mengalami tren peningkatan positif dari tahun ke tahun. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index 2024.

“Kita harus mengelola kebaikan ini dengan baik dan efektif sebagai wujud nyata dari sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” ujar Prof Tholabi di hadapan ribuan jamaah.

Prof Tholabi juga menyoroti pentingnya kebersamaan dalam membangun persatuan bangsa. Menurut khatib, kebiasaan baik yang dijalankan selama Ramadan, seperti berbuka puasa bersama, tarawih berjamaah, dan tadarus Al-Qur'an, menjadi modal penting untuk memperkuat kohesivitas sosial.

“Persatuan dibangun melalui dialog dan keterbukaan dalam menerima perbedaan. Para pendiri bangsa telah memberi teladan bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” lanjutnya.

Di sisi lain, Prof Tholabi juga mengingatkan tentang urgensi membangun tata kelola negara yang bersih dari korupsi. Dia menekankan bahwa spirit Ramadan, yang mengajarkan umat Islam untuk menahan diri dari hal-hal yang merusak, harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

