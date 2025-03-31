Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Puluhan Tunanetra Sambangi Open House Istana Kepresidenan, Ingin Doakan Prabowo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |11:56 WIB
Momen Puluhan Tunanetra Sambangi Open House Istana Kepresidenan, Ingin Doakan Prabowo
Tuna Netra
A
A
A

JAKARTA - Rombongan tunanetra ikut meramaikan Istana Kepresidenan, di Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025), yang sedang melakukan open house. Ini menjadi kali pertama masyarakat Indonesia bisa memasuki salah satu bangunan terpenting di Tanah AIr tersebut.

Berdasarkan pantauan, rombongan tunanetra tersebut cukup ramai. Mereka dibantu oleh staf Istana Kepresidenan untuk memasuki bangunan demi bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebab, ada beberapa tahapan yang perlu mereka lakukan sebelum bertemu langsung dengan pemimpin negara.

Terlihat, para tunanetra tersebut sangat bersemangat untuk memasuki gedung Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Prabowo. Itu dapat terlihat dari cara mereka berjalan dengan cukup cepat, mesko belum mengetahui denah atau area Istana Kepresidenan.

Rombongan tunanetra tersebut menjadi warga yang beruntung karena bisa memasuki gedung Istana Kepresidenan. Sebab, sebagian masyarakat tidak bisa memasuki area Istana Kepresidenan, melainkan Presiden Prabowo yang akan menyapa mereka di tenda yang telah disiapkan.

Mereka terlihat tidak membawa bingkisan untum Presiden Prabowo. Kendati begitu, mereka senantiasa memberikan doa kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

Dalam open house di Istana Kepresidenan, sekumlah tokoh hadir untuk merayakan Hari Raua Idul Fitri 1446 Hijriah bersama Presiden Prabowo. Terpantau ada mantan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Ilham Akbar Habibie putra dari Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

(Khafid Mardiyansyah)

      
