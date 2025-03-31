Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Bakal Gelar Operasi Yustisi, Ini Pesan Pramono ke Perantau yang Datang ke Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |16:06 WIB
Tak Bakal Gelar Operasi Yustisi, Ini Pesan Pramono ke Perantau yang Datang ke Jakarta
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyatakan, tak bakal melakukan operasi yustisi untuk menindak para perantau di ibukota. Ia pun mempersilahkan para perantau mencari kerja di Jakarta.

Pramono memahami, membludaknua perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan Jakarta. Apalagi, kata dia, banyak warga di daerah terkena PHK.

"Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya dan untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri," tutur Pramono usai halalbihala di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

Kendati demikian, Pramono menyatakan tak akan melakukan operasi yustisi. Ia menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau.

"Saya dan Bang Doel, kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justisia yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan," tutur Pramono.

 

