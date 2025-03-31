Hari Raya Idul Fitri, Pramono Senang Banjir Rob Tak Genangi Jakarta

JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menggelar halalbihalal idulfitri di rumah dinasnya, di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah warga dari berbagai kalangan mulai dari kelompok difabel, ojek online hingga PPSU turut hadiri acara itu.

Pramono bersama sang istri Endang Nugrahani pun dengan senang hati menyalami satu per satu warga yang datang ke rumah dinas itu. Bahkan, Pramono turut senang banjir rob tak genangi wilayah pesisir Jakarta di momen lebaran ini.

"Jadi saya terus terang sebagai gubernur jakarta merasa happy, surprise, bahwa warga Jakarta bisa merayakan idulfitri dengan baik dan hampir tidak ada kejadian yang bersifat besar, termasuk banjir rob yang diperkirakan terjadi 28-31, Alhamdulillah bisa tertangani," tutur Pramono usai halalbihalal.