HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Wejangan Megawati ke Pramono Soal Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |20:05 WIB
Ini Wejangan Megawati ke Pramono Soal Jakarta
Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri turut mengingatkan sejumlah persoalan Jakarta kala bertemu Gubernur dan Wakil Gubermnu DKJ, Pramono Anung serta Rano Karno.

Hal itu diungkapkan Pramono di acara halalbihalal, di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025). Pramono mengaku, Megawati banyak mengingatkan masalah Jakarta padanya dna Rano.

"Walaupun halalbihalal saya kalau sama Bang Doel pasti (diingatkan) urusannya banjir, macet, sampah, KJP udah dibagi bener atau belum? Difabel udah dapet atau belum? Lansia udah dapet atau belum?" tutur Pramono usai halalbihalal 

Kendati begitu, ia mengaku bisa menjelaskan solusi masalah Jakarta pada Megawati. Terkhusus masalah banjir ROB yang diprediksi pada 28-30 Maret 2025.

"Hari ini tanggal 31 kan tidak terjadi karena memang kita mensiagakan yang masyarakat tidak tahu, boleh dicek lapangan lebih dari 500 pompa, kemudian di tempat-tempat tertentu tanggulnya sudah kita tinggikan," tutur Pramono.

"Kita akan tinggikan terutama nanti di Muara Angke tanggul utamanya kita buat 2,5 meter. Itu mudah-mudahan akan mengurangi banjir ROB," imbuhnya.
 

(Awaludin)

      
