HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.125 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Khusus Idul Fitri 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |20:30 WIB
1.125 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Khusus Idul Fitri 
Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.125 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Bekasi menerima remisi khusus (RK) Idulfitri 1446 Hijriah, pada Senin (31/3/2025). Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bekasi, Chandran Lestyono menyampaikan resmi khusus terbagi dalam dua kelompok.

Lebih rinci untuk RK I, dengan remisi 15 hari diterima oleh 191 WBP, remisi satu bulan didapatkan oleh 741 orang. Sedangkan remisi 1 bulan 15 hari diterima 174 warga binaan dan 4 orang menerima remisi 2 bulan.

“Untuk RK 1 itu 1.110 orang, dan RK 2 itu 15 orang, terbagi tujuh orang bebas lalu delapan orang masih menjalani subsider, jadi total penerima remisi ada 1.125 orang,” kata Chandran kepada wartawan, Senin (31/3/2025).

Adapun, warga binaan yang mendapat remisi ini merupakan narapidana kasus pencurian, penganiayaan hingga penyalahgunaan narkoba.

"Ini ada kasus kriminal umum dan narkoba," tuturnya.

 

