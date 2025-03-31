Tak Larang Warga Merantau ke Jakarta, Wagub Bang Doel: Harus Punya Skill

JAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Rano Karno mempersilahkan warga daerah untuk merantau ke Jakarta. Ia mengimbau, bagi masyarakat yang hendak mengadu nasib ke Ibu Kota harus memiliki keterampilan.

Bang Doel, sapaan akrab Rano Karno menyampaikan, Gubernur DKJ Pramono Anung juga turut mempersilahkan warga daerah merantau ke Jakarta.

"Insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Gub juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta, silahkan saja datang ke Jakarta," kata Bang Doel saat ditemui di Kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

Kendati demikian, Bang Doel mengimbau warga yang hendak merantau haru memiliki keterpilan. Bila tidak, ia berkata, akan sulit bersaing dengan warga yang telah lama tinggal di Jakarta.

"Tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini, minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta," terang Bang Doel.

"Jadi sekali lagi mudah-mudahan hari raya tahun ini memberikan keberkahan buat kita semua," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)