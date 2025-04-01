Rumah di Pulogadung Ludes Terbakar saat Lebaran

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Kusen V No. 12, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur atau tepatnya di dekat SDN Kayu Putih 01 ludes terbakar pada Selasa (1/4/2025) dini hari sekitar pukul 01.33 WIB.

Pemadaman api yang melahap habis rumah tersebut dinyatakan selesai pada pukul 02.53 WIB.

"Rumah tinggal bangunan rendah, situasi hijau pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Penyebab kebakaran saat suana lebaran itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Pengerahan 11 unit dan 55 personel, dugaan penyebab masih dalam proses penyelidikan. Korban nihil," jelasnya.

