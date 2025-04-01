Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

9.000 Kendaraan Masuk ke Kawasan Wisata Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |10:14 WIB
9.000 Kendaraan Masuk ke Kawasan Wisata Puncak Bogor
BOGOR - Terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Kawasan Wiasata Puncak, Kabupaten Bogor, pagi ini. Tercatat, sudah ada 9.000 kendaraan memasuki kawasan wisata tersebut sejak pagi tadi.

"Berdasarkan data kendaraan yang sudah masuk ke Jalur Puncak sampai dengan pukul 07.00 WIB sudah mencapai kurang lebih 9.000 kendaraan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto kepada wartawan di Simpang Gadog, Selasa (1/4/2025).

Kata dia, pihaknya sudah menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas. Mulai dari contra flow selepas Exit GT Ciawi menuju Sukabumi hingga ganjil genap kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak.

"Secara visual antrean kendaraan bertambah kurang lebih 1 setengah sampai 2 kilometer menjelang Simpang Gadog, sehingga kami berlakukan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak," jelasnya.

Sistem one way ini, tambah Ardian, diberlakukan secara situasional tergantung kondisi arus lalu lintas. Apabila volume kendaraan sudah normal, maka Jalur Puncak akan kembali normal dua arah.

"Kami akan tunggu bagaimana peningkatan arus 1 sampai 2 jam ke depan," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
