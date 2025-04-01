Libur Lebaran, Jaringan ATM Bank DKI Tetap Beroperasi

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang keuangan yakni Bank DKI menerapkan jam operasional layanan terbatas saat Libur Lebaran 2025.

Direktur Utama Bank DKI, Agus Widodo mengatakan pihaknya menyiagakan ratusan unit anjungan tunai mandiri (ATM) di lokasi strategis untuk mempermudah nasabah Bank DKI.

Namun tidak hanya di Jakarta ATM juga disiagakan di kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Solo, Gresik, hingga Lampung.

"Selain membuka layanan operasional terbatas, Bank DKI juga telah menyiapkan total 750 unit ATM yang beroperasi dan tersebar di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kantor Kelurahan dan Kecamatan, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan lokasi-lokasi publik lainnya," kata Agus Selasa (1/4/2025).

"Selain itu, seiring perluasan jaringan layanan kantor pada beberapa wilayah kota besar lainnya, Bank DKI juga memiliki jaringan ATM yang berada di beberapa kota besar di luar Jakarta, diantaranya Bandung, Semarang Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung," tambahnya.

Agus menjelaskan Bank DKI menerapkan layanan operasional terbatas pada tanggal 31 Maret 2025, 1-5 April 2025, dan 7 April 2025 pada lokasi Kantor Cabang yang telah ditentukan berikut dengan jam operasionalnya.

