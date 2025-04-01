Jakarta Kosong Ditinggal Warganya Mudik, Pramono Healing Bareng Istri di Bundaran HI

Jakarta Kosong Ditinggal Warganya Mudik, Pramono Habiskan Waktu Bareng Istri di Bundaran HI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghabiskan waktu Libur Lebaran 2025 dengan berjalan dan olahraga. Dia ditemani istri dan anaknya Endang Nugrahani serta Hanifa Fadhila Pramono di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2025).

Dalam unggahan laman Instagram @pramonoanungw terlihat keduanya menggunakan kaos santai dengan celana dan sepatu olahraga berfoto dengan latar patung Bundaran HI.

Keduanya juga menirukan gaya patung Bundaran HI seraya melambaikan tangan.

Nampak situasi arus lalu lintas kawasan Bundaran HI tampak lengang akibat ditinggal mudik ke kampung halaman masing-masing sehingga menyisakan 'pemain inti Jakarta'.

"Menikmati pagi, saat Jakarta Sepi, jalan2 sama Hani dan @dhilapramana, sekali-sekali photo di Bunderan HI.. Dhila jadi juru photo, karena lagi ngga mau diphoto," tulis Pramono dikutip Okezone.

Sekadar informasi, patung di Bundaran Hotel Indonesia (HI) atau Monumen Selamat Datang menggambarkan sepasang pemuda-pemudi yang melambaikan tangan dan membawa bunga.

Patung ini memiliki makna sebagai simbol keramahan dan keterbukaan bangsa Indonesia.

(Fahmi Firdaus )