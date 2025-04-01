Jam Operasional Monas saat Libur Lebaran Lengkap dengan Waktu Air Mancur Menari dan Video Mapping

JAKARTA - Kawasan wisata Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menghabiskan libur Lebaran 2025 di Jakarta. Monas mulai buka hari ini, Selasa (1/4/2025).

Monas hingga Senin (7/4) mendatang akan ada sajian spesial seperti video mapping, air mancur menari hingga panggung hiburan.

Melansir unggahan laman Instagram @monumen.nasional jam operasional Monas pada 1-3 dan 7 April 2025 Tugu Monas buka pukul 08.00-22.00 WIB. Kemudian kawasan Monas buka pukul 06.00-22.00 WIB dan loket tutup pukul 21.00 WIB.

"Khusus tanggal 4-6 April 2025 Tugu Monas buka pukul 08.00-18.00 WIB, kawasan Monas pukul 06.00-22.00 WIB dan loket tutup pukul 17.00 WIB. Akan ada atraksi video mapping dan air mancur menari," kata Kepala UPT Monas, Isa Sarnuri saat dikonfirmasi, Selasa (1/4/2025).

Lebih lanjut, khusus 5 April 2025 Monas menyajikan panggung hiburan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan liburan.

Sederet artis Ibukota akan tampil dalam spesial musik performance diantaranya The Rain, Sarah Hadju, Ressa Herlambang, Sandy Canester, dan Hura-hura Club.

(Fahmi Firdaus )