INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sinergisitas dengan Warga, Sholat Id di 14 Masjid Kawasan Polres Priok Aman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |13:22 WIB
Sinergisitas dengan Warga, Sholat Id di 14 Masjid Kawasan Polres Priok Aman
Sholat Id di Kawasan Polres Priok Berjalan Aman (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing mengapresiasi masyarakat yang menunaikan Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut lantasa Sholat Id dinilai berjalan dengan aman dan lancar.

"Saya berterima kasih atas kerja sama masyarakat yang menunaikan Salat Id di 14 masjid yang masuk dalam wilayah hukum polres kami. Saya mengapresiasi masyarakat yang sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kehikmatan Salat Id," kata Martuasah dalam keterangan tertulis, Selasa (1/4/2025).

Dia menerangkan sebanyak 100 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dikerahkan ke titik-titik Salat Id serta lokasi-lokasi strategis. Upaya tersebut dilakukan demi menjamin situasi aman dan kondusif bagi umat Islam yang menjalankan ibadah di hari kemenangan.

“Kami menurunkan personel baik dari Polres maupun Polsek jajaran berjumlah 100 Personel untuk memastikan umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa gangguan keamanan,” ujar Martuasah.

Selain pengamanan masjid dan lokasi strategis, dia menuturkan anggota juga disiagakan di ruas-ruas jalan untuk mengatur lalu lintas. "Guna menghindari kemacetan, mengingat meningkatnya jumlah jamaah yang hadir," imbuh dia.

