HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Macet Parah, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |13:31 WIB
Puncak Macet Parah, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta
Puncak Macet Parah, Polisi Berlakukan One Way Arah Jakarta
A
A
A

BOGOR - Polisi akan memberlakukan sistem one way di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menuju Jakarta. Sistem one way ini diberlakukan situasional tergantung kondisi arus lalu lintas di lapangan.

"Untuk siang ini Puncak akan dilaksanakan one way dari arah Puncak menuju Jakarta," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Simpang Gadog, Selasa (1/4/2025).

Sistem one way ini kata dia diberlakukan untuk mengakomodir kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Karena, pagi tadi sudah diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju Puncak.

"Kita sudah melaksanakan tadi pagi one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Kemudian pukul 11.00 WIB sampai dengan saat ini kondisi lalin normal dua arah,"ujarnya.

"Sekarang kita mengakomodir untuk para wisatawan yang ingin kembali pulang ke Jakarta," jelasnya.

 

Telusuri berita news lainnya
