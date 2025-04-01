Wagub Rano Karno Gelar Open House di Kediamannya Diserbu Warga

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel menggelar open house saat momen H+1 Lebaran atau Selasa (1/4/2025) siang, di kediamannya 'Warung Garasi Si Doel' di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi open house, acara dimulai pukul 11.00-15.00 WIB dengan penjagaan ketat Dinas Perhubungan (Dishub), Satspol PP, hingga pengaman dalam (pamdal) dari Balaikota. Terlihat antrean warga menunggu giliran masuk untuk berlebaran dengan 'Si Doel' pun mengular dan kursi dilengkapi tenda pun penuh.

Bang Doel menyebut awalnya tidak ada kepikiran untuk open house. Namun, setelah melihat Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar open house di mengikutinya.

"Alhamdulillah ini lebaran kedua sebetulnya saya nggak open house. Cuma teman-teman mau dateng ya silahkan saja, karena mungkin kemarin lihat pak Gubernur ada open house. Pak wagub ada open house nggak? Kita gak ada open house tapi yang mau dateng silakan. Dan juga saya minta maaf karena tempatnya terbatas, terpaksa dibagi begini dah karena supaya bisa melayani semuanya," ujar Bang Doel.

"Tapi kembali lagi, saya minta maaf lahir batin, mudah-mudahan Hari Raya tahun ini memberikan berkat kita semua," tambahnya.

Terlihat sejumlah pejabat dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta turut hadir diantaranya Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko; Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin; Plt. Walikota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah; Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin; Plt. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan. Sejumlah rekan artis dari pemeran 'Si Doel Anak Sekolahan' turut hadir dalam acara open house tersebut.

Sekedar informasi, Pramono Anung menggelar open house di Rumah Dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.

(Angkasa Yudhistira)