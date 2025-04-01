Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Besar Tumbang di Bogor Timpa 3 Kendaraan, 2 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |15:25 WIB
Pohon Besar Tumbang di Bogor Timpa 3 Kendaraan, 2 Orang Terluka
Pohon Tumbang di Bogor Timpa 3 Kendaraan, 2 Orang Terluka (Foto : Istimewa)
BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar di sekitaran Jalan Sistem Satu Arah (SSA), Kota Bogor, tumbang dan menimpa tiga kendaraan. Dua orang pengendara motor terluka dalam kejadian tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.45 WIB. Di mana, terdapat pohon dengan diamter 10 meter dan tinggi 15 meter tumbang ke arah jalan raya.

"Memang tadi mendung di seputaran Kota Bogor dan hujan disertai angin hampir rata tadi di  Tanah Sareal, Bogor Tengah, Bogor Selatan dan taruna informasi (pohon tunbang) yang kita terima langsung kita kontak semua tim gabungan untuk evakuasi," kata Hidayatulloh kepada wartawan, Selasa (1/4/2025).

Pohon tersebut menimpa 3 kendaraan yang sedang melintas yakni satu unit minibus yang ditumpangi warga Jakarta dan dua unit motor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja 2 pengendara motor terluka dan sudah dibawa ke rumah sakit.

"Sedang melintas, kebetulan memang warta Jakarta sedang ingin bersilaturahmi dengan keluarganya di Bantarjati. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, 4 warga warga Jakarta dalam minibus tersebut aman, warga Paledang (pengendara motor) sedang kita bawa sedang ditangani di RS PMI dan 1 warga Ciputat terluka sudah ditangani Dinkes. Totalnya 2 warga luka yang lainnya selamat," tuturnya.

Di samping itu, tambah Hidayatulloh, pohon tumbang yang menutup ruas jalan membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan sementara oleh polisi.

"Tentunya temen-temen tim gabungan dari Polresta Bogor Kota sudah mengalihkan jalur ke arah Paledang sementara waktu," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
