HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyintas Stroke Tagih Janji Kesetaraan Fasilitas Disabilitas ke Wagub Rano Karno

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |15:54 WIB
Penyintas Stroke Tagih Janji Kesetaraan Fasilitas Disabilitas ke Wagub Rano Karno
Penyintas Stroke Tagih Janji soal Kesetaraan Fasilitas Disabilitas ke Wagub Rano Karno (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno ditagih Perkumpulan Penyintas Stroke Indonesia (PPSI) soal janji kesetaraan fasilitas bagi penyandang disabilitas saat menghadiri acara open house momen Lebaran di kediamannya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada H+1 Lebaran atau Selasa (1/4/2025).

"Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Wakil Gubernur. Sesuai dengan misi dari Bang Doel itu, kalau dia akan mengedepankan untuk komunitas disabilitas, akan memberikan fasilitas yang lebih baik, peduli dengan kaum disabilitas," kata Ketua Perkumpulan Penyintas Stroke Indonesia (PPSI) Jaksel, Maria Rosa Sinta saat ditemui di acara open house.

Menanggapi hal itu, Rano 'Si Doel' mengatakan Pemprov DKI telah mengeluarkan kartu khusus lansia, penyandang disabilitas sehingga itu sebagai bentuk mewujudkan janji kampanyenya bersama Gubernur Pramono Anung. 

"Tentu, tentu ada artinya gini loh. Kita bahkan ada keluarkan kartu lansia, kartu disabilitas, artinya kita cukup perhatikan," ucap Si Doel.

Lebih lanjut, Si Doel menyebut Pemprov DKI Jakarta melalui BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta telah membuat pelatihan kepada kalangan disabilitas untuk produktif memiliki kemampuan sebagai barista toko kopi. 

"Tapi mohon maaf kalau anda datang ke kantor kita ada misalnya, kopi disabilitas, anak anak tunarungu, kita latih biar jadi barista, kemudian kita aktivasi, taman taman di Jakarta itu kita akan rekrut untuk anak anak disabilitas," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
