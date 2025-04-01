Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Lansia Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi, Terseret 100 Meter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |16:29 WIB
Tragis! Lansia Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi, Terseret 100 Meter
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Seorang pria berinisial JH (66) tewas setelah kendaraannya tertabrak kereta api di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban terseret 100 meter.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Wandi Suwandhi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (1/4/2025) pagi tadi di perlintasan kereta api Bulak Kapal.

“Telah terjadi benturan sehingga korban tertabrak KA Airlangga, korban terseret sejauh kurang lebih 100 meter. Akibat kejadian tersebut Korban meninggal dunia di TKP,” kata Wandi, Selasa.

Ia menerangkan, korban tewas tertabrak saat menyeberang di perlintasan kereta yang tidak memiliki palang.

"KA Airlangga jurusan Senen-Surabaya melintas dari arah barat (Kota Bekasi) menuju ke timur (Kabupaten Bekasi). Setiba di TKP perlintasan sebidang tidak ada palang pintu pengaman. Datang sepeda motor dikendarai JH dari Utara menuju arah selatan," ujarnya.

Saat ini, jasad korban sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi. Kasus tersebut ditangani Unit Laka Satlantas Polres Metro Bekasi Kota.

“Korban dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi. Perkara ditangani oleh Unit Gakkun Laka Polres Metro Bekasi Kota,” katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
